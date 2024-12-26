Міністерство оборони України ухвалило рішення перенести вибори до Громадської антикорупційної ради на 7 січня 2025 року. Це стало наслідком критики, яка пролунала на адресу організаторів через хаотичний процес голосування. Зокрема, власник Telegram-каналу “Джокер” Роман Кравець зміг проголосувати ще до початку офіційного відкриття голосування.

Про це повідомив Юрій Гудименко – він лідирував у голосуванні.

Громадський діяч заявив, що ситуація з виборами продемонструвала серйозні проблеми в організації роботи Міністерства. Він висловив вдячність усім, хто підтримав його команду під час голосування, і наголосив, що ці зусилля не були марними.

На думку Гудименка, хаос, який виник під час організації виборів, виявив системні проблеми, що потребують негайного вирішення. Це питання, на його переконання, має стати пріоритетним.

“Це була дуже показова і повчальна історія, бо тепер всі наочно побачили той дикий хаос, який відбувається в Міністерстві, і зрозуміли, що це потрібно терміново виправляти”, – зазначив він.

Гудименко зазначив, що вибори перенесли на 7 січня, і висловив вдячність усім, хто підтримав його. Він також зауважив, що результати голосування, які були на момент оголошення перенесення, доступні для перевірки на офіційному сайті Міністерства оборони.