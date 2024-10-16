Про це у телеефірі поінформувала радниця зі стратегічних комунікацій Державного оператора тилу (ДОТ).

“Перш за все, це — прикра ситуація, з якою ми маємо щось робити. Щодо цих матеріалів, які були оприлюднені журналістами, наскільки мені відомо, то зараз проводиться спецперевірка Міністерством оборони і підпорядкованими підрозділами щодо підтвердження фактів, які були у журналістському розслідуванні”, — заявила вона.

За її словами, представники ДОТ також здійснили низку візитів на місця та поспілкувалися з постачальниками й субконтракторами.

“Ми можемо вже стверджувати про те, що була певна фальсифікація документів з боку постачальника. І наразі ми чекаємо (найближчими днями) висновок комісії від Міноборони, який буде для нас базою, з якою ми вже можемо працювати та накладати санкції або приймати будь-які управлінські рішення у межах наших контрактів із постачальником”, — додала Харченко.

Нагадаємо, раніше журналісти NGL.media виявили, що одна з лабораторій Міноборони схвалила постачання до ЗСУ близько 11 000 банок тушкованої свинини. Незалежна експертиза встановила, що продукти, які отримали військові, були непридатними до споживання.

Журналісти висловили припущення, що або постачальник і виробник сфальсифікували висновок лабораторії, або сам висновок був підроблений у лабораторії.