Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна в етері телемарафону.

“Міністерство оборони планує ініціювати можливість перевірок, інспекцій установ, які проводять ВЛК”, зазначив Лазуткін.

Він уточнив, що такі перевірки мають забезпечити виконання правил мобілізації та дотримання медичних стандартів.

При цьому, як додав речник Міноборони, відповідальність за порушення у процесі мобілізації може нести як МОЗ, так і Міноборони.

У разі якщо порушення сталися на етапі медогляду, відповідальні МОЗ та Національна служба здоров’я України. Але якщо був неправильний висновок ВЛК, реагувати має Міноборони.