Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна в етері телемарафону.
“Міністерство оборони планує ініціювати можливість перевірок, інспекцій установ, які проводять ВЛК”, — зазначив Лазуткін.
Він уточнив, що такі перевірки мають забезпечити виконання правил мобілізації та дотримання медичних стандартів.
При цьому, як додав речник Міноборони, відповідальність за порушення у процесі мобілізації може нести як МОЗ, так і Міноборони.
У разі якщо порушення сталися на етапі медогляду, відповідальні МОЗ та Національна служба здоров’я України. Але якщо був неправильний висновок ВЛК, реагувати має Міноборони.
- СБУ та Нацполіція розкрили схеми ухилення від мобілізації: затримано посадовців медичних комісій та лікарів
- Розкіш родини ексголови Хмельницької МСЕК: сонячні панелі, будинки та автівки класу люкс
- У наступному році в Україні продовжиться мобілізація, — Умєров