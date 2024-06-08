Про це повідомляє Міноборони.

Під час підписання прямого контракту між «Агенцією оборонних закупівель» Міноборони України та болгарською компанією, заступник міністра оборони Дмитро Кліменков заявив, що це є частиною стратегії Міністерства оборони з розширення міжнародного співробітництва та підвищення боєздатності української армії.

Таке контрактування дозволить Україні отримати нові зразки озброєння, що відповідають міжнародним стандартам.

“Це дозволить нам отримувати сучасне озброєння безпосередньо від виробників, що, безумовно, сприятиме швидшій та ефективнішій модернізації ЗСУ”, — підсумував заступник міністра оборони.

Також Кліменков заявив, що Міноборони розпочинає новий етап співпраці зі світовими виробниками озброєння та військової техніки.