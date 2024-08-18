За тиждень, з 12 по 18 серпня, українські військові ліквідували щонайменше 8430 солдатів армії РФ та знищили 1469 одиниць ворожої техніки та озброєння.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк в Telegram-каналі.

Він зазначив, що суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Зокрема впродовж тижня втрачено:

61 танк;

117 бойових броньованих машин;

393 артилерійських системи;

18 реактивних систем залпового вогню;

п’ять установок протиповітряної оборони;

468 одиниць автотехніки;

46 одиниць спецтехніки.

Окрім цього, українські захисники на цьому тижні знищили один ворожий літак, сім ракет та 353 БпЛА.

Нагадаємо, загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 18 серпня 2024 року складають приблизно 599 тисяч 350 осіб, з яких 1170 загинуло за останню добу.