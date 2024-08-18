Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк в Telegram-каналі.
Він зазначив, що суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Зокрема впродовж тижня втрачено:
- 61 танк;
- 117 бойових броньованих машин;
- 393 артилерійських системи;
- 18 реактивних систем залпового вогню;
- п’ять установок протиповітряної оборони;
- 468 одиниць автотехніки;
- 46 одиниць спецтехніки.
Окрім цього, українські захисники на цьому тижні знищили один ворожий літак, сім ракет та 353 БпЛА.
Нагадаємо, загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 18 серпня 2024 року складають приблизно 599 тисяч 350 осіб, з яких 1170 загинуло за останню добу.
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