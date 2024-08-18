Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк в Telegram-каналі.

Він зазначив, що суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Зокрема впродовж тижня втрачено:

  • 61 танк;
  • 117 бойових броньованих машин;
  • 393 артилерійських системи;
  • 18 реактивних систем залпового вогню;
  • п’ять установок протиповітряної оборони;
  • 468 одиниць автотехніки;
  • 46 одиниць спецтехніки.

Окрім цього, українські захисники на цьому тижні знищили один ворожий літак, сім ракет та 353 БпЛА.

Нагадаємо, загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 18 серпня 2024 року складають приблизно 599 тисяч 350 осіб, з яких 1170 загинуло за останню добу.

  • Міноборони “видобуло” 100 кг золота зі знищеної військової техніки
  • Міноборони запустило в дію робота-пожежника
  • В планах створити єдиний центр управління безпілотниками в реальному часі, – Умєров