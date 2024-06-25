Про це повідомляє Володимир Арʼєв, народний депутат України.
Нагадаємо, що понад 1 мільйон 700 тисяч громадян оновили свої дані в застосунку («Резерв+» – ред.), виконавши своє зобов’язання. Близько 26 тисяч громадян оновили ці дані за кордоном.
Раніше оновлення даних мало строк 60 днів. Володимир Арʼєв, народний депутат України в соціальній мережі Facebook поділився документом, де Міноборони повідомляє про розгляд змін до законопроєкту, щоб подовжити термін оновлення даних до 90 днів.
“Міноборони підтримує мій з колегами законопроєкт про продовження на 90 днів терміну оновлення даних військовозобов’язаними”, – пише Арʼєв у своєму дописі.
Оновлення: Володимир Арʼєв пізніше виклав новий допис, у якому видно, як Міноборони змінило свою думку.
Міністерство оборони України проти законопроєкту про продовження на 90 днів терміну оновлення даних військовозобов’язаними.
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