Міністерство оборони України розглядає законопроєкт про продовження на 90 днів терміну оновлення даних військовозобов’язаними, проте пізніше, Міноборони відхилило свою заяву.

Про це повідомляє Володимир Арʼєв, народний депутат України.

Нагадаємо, що понад 1 мільйон 700 тисяч громадян оновили свої дані в застосунку («Резерв+» – ред.), виконавши своє зобов’язання. Близько 26 тисяч громадян оновили ці дані за кордоном.

Раніше оновлення даних мало строк 60 днів. Володимир Арʼєв, народний депутат України в соціальній мережі Facebook поділився документом, де Міноборони повідомляє про розгляд змін до законопроєкту, щоб подовжити термін оновлення даних до 90 днів.

“Міноборони підтримує мій з колегами законопроєкт про продовження на 90 днів терміну оновлення даних військовозобов’язаними”, – пише Арʼєв у своєму дописі.

Оновлення: Володимир Арʼєв пізніше виклав новий допис, у якому видно, як Міноборони змінило свою думку.

Міністерство оборони України проти законопроєкту про продовження на 90 днів терміну оновлення даних військовозобов’язаними.