Про це повідомляє Володимир Арʼєв, народний депутат України.

Нагадаємо, що понад 1 мільйон 700 тисяч громадян оновили свої дані в застосунку («Резерв+» – ред.), виконавши своє зобов’язання. Близько 26 тисяч громадян оновили ці дані за кордоном.

Раніше оновлення даних мало строк 60 днів. Володимир Арʼєв, народний депутат України в соціальній мережі Facebook поділився документом, де Міноборони повідомляє про розгляд змін до законопроєкту, щоб подовжити термін оновлення даних до 90 днів.

“Міноборони підтримує мій з колегами законопроєкт про продовження на 90 днів терміну оновлення даних військовозобов’язаними”, – пише Арʼєв у своєму дописі.