Про це під час засідання парламенту заявив міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен, пише Yonhap.
Він зазначив, що Північна Корея прагне зміцнити зв’язки з Росією, що підкреслюється двосторонньою угодою, яка включає положення про взаємну оборону, підписану у червні північнокорейським лідером Кім Чен Ином і президентом Росії Владіміром Путіним.
“Оскільки Росія та Північна Корея підписали взаємний договір, схожий на військовий альянс, можливість такого розгортання є високоймовірною”, — заявив Кім Йон Хен.
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