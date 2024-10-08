Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, ймовірно, найближчим часом направить підрозділи своїх регулярних збройних сил на підтримку російської армії у війні в Україні.

Про це під час засідання парламенту заявив міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен, пише Yonhap.

Він зазначив, що Північна Корея прагне зміцнити зв’язки з Росією, що підкреслюється двосторонньою угодою, яка включає положення про взаємну оборону, підписану у червні північнокорейським лідером Кім Чен Ином і президентом Росії Владіміром Путіним.