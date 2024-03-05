Про це повідомили на сайті Міноборони.
Термін постачання, згідно з умовами тендеру — до 31 травня 2024 року.
Предмет закупівлі:
- 15 тисяч одиниць БПЛА типу DJI Mavic 3E (очікувана вартість 2 млрд 500 тис грн);
- 5 тисяч одиниць DJI Mavic 3 Thermal (очікувана вартість — 989 млн грн).
“Дрони відіграють критичну роль у сучасних військових операціях, забезпечуючи надійне здійснення розвідувальних, навігаційних та атакуючих функцій. За допомогою цих технологій Збройні сили України зможуть ефективніше бити ворога та швидше звільнити окуповані території”, – зазначив заступник Міністра оборони України Дмитро Кліменков.