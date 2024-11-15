Віцепрем’єр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш висловив незадоволення реакцією України на допомогу, яку надала Польща й пов’язав це із заявами президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє TVN24.

В ефірі польської телепрограми міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що польська сторона зробила значний внесок у підтримку України під час повномасштабного вторгнення Росії.

“Це важливо в контексті слів президента Зеленського, в яких прозвучала нота, що Польща не робить все, що може”, – зазначив він.

Міністр також згадав про численні поставки військової техніки та гуманітарну допомогу, надані Польщею у перші місяці війни. На його думку, українці не до кінця оцінили цей внесок.

“Не можна сказати, що Польща не робить все можливе. Польща зробила і продовжує робити все, що можливо”, – підкреслив Косіняк-Камиш.

Він також заявив, що не готовий ризикувати безпекою Польщі навіть заради подальшої допомоги Україні.

“Якщо передання якогось обладнання буде загрожувати безпеці польської держави, я просто не передам це обладнання”, – додав міністр.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Польщі підкреслював, що його країна зробила для України більше, ніж інші держави, враховуючи співвідношення допомоги до ВВП.