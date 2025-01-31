Зараз постачання озброєння та військової техніки на фронт відбувається без затримок і перешкод.

Про це заявив начальник Головного управління контролю оборонних закупівель Сергій Булавко під час брифінгу Міністерства оборони України щодо зміни керівництва Агенції оборонних закупівель, передає “Укрінформ”.

“Сьогодні у нас зривів з постачанням зброї немає. Контрактування у нас проводиться. Фінансовий ресурс, щоби дозволити це робити, є. У нас немає ніяких перепон щодо належного ритмічного своєчасного постачання того чи іншого озброєння та військової техніки”, — сказав він.

Булавко також зазначив, що 55% озброєння, законтрактованого у 2024 році, постачатимуть у 2025 році в межах передбачених бюджетних коштів.

“У відсотковому відношенні, той фінансовий ресурс, доведений на сьогодні в агенцію (ДП “Агенція оборонних закупівель”, – ред.) по перехідних контрактах із 2024 року на 2025 рік, от 55% – це те озброєння та військова техніка, що були законтрактовані у 2024 році, які постачатимуть 2025 році. І на це піде фінансовий ресурс, передбачений на 2025 рік”, — сказав він.

Перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк підкреслив, що відомство створило всі умови для стабільного забезпечення Сил безпеки та оборони в першому кварталі 2025 року, незалежно від можливих викликів.