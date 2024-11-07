У результаті судових рішень та співпраці з прокуратурою Міністерство оборони України повернуло державі понад 2 300 гектарів полігонної землі, вартість якої оцінюють у понад 515 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Спільно з Прокуратурою у сфері оборони Південного регіону Міноборони забезпечило ухвалення 14 судових рішень, що дозволили повернути державі 71 ділянку в межах військового полігону на Одещині. Ці землі, надані оборонному відомству ще за радянських часів для підготовки військовослужбовців, були незаконно передані у приватну власність.

Їх використовували для комерційної діяльності, отримуючи прибуток від сільськогосподарського використання.

“Збереження полігонів має стратегічне значення для Сухопутних військ ЗСУ” – наголосили у пресслужбі.

Упродовж останніх трьох місяців держава повернула та оформила права власності на повернуті ділянки. Окрім того, нині триває процес реєстрації прав на решту земель, які найближчим часом також мають бути зареєстровані в інтересах держави.