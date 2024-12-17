Міністерство оборони України розпочало перевірку інформації про можливі знущання з військових 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ. За словами речника Міноборони Дмитра Лазуткіна, таких повідомлень раніше до відомства не надходило, але всі випадки будуть ретельно розслідувані.

Про це Лазуткін повідомив в етері “Радіо Свобода”.

“Ми не можемо говорити, що це явище масове, але це явище однозначно ганебне, яке суперечить основним принципам розбудови сучасного українського війська. Українське військо — це понад мільйон військовослужбовців. Випадки трапляються різні. Інформації щодо цих випадків у нас не було”, — сказав він.

За його словами, можливе приховування таких інцидентів може бути зумовлене страхом військових перед залякуваннями.

Міністерство наразі працює над законопроєктом, який передбачає створення посади військового омбудсмена для розгляду подібних справ.

Наразі військовослужбовці, чиї права порушуються, можуть звертатися на гарячу лінію Міноборони або до Центрального управління захисту прав військовослужбовців.