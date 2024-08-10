З початку поточного року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації близько 70 зразків боєприпасів для безпілотників. Зокрема, близько 20 нових боєприпасів для дронів кодифіковано та допущено до експлуатації в минулому місяці.

Про це повідомила пресслужба відомства.

“Серед нових зразків є уламково-фугасні, кумулятивні, комбінованої дії та багатоцільові боєприпаси. Також вони відрізняються за вагою: від декількох сотень грамів до понад декількох кілограмів”, — йдеться в повідомленні.

Українські військові додали, що боєприпаси для безпілотників застосовуються для ураження ворожої техніки та фортифікацій, боротьби з живою силою ворога, що перебуває як на відкритій місцевості, так й у спеціально облаштованих заглиблених укриттях, укріпленнях або всередині бойової техніки.

“Роль повітряних безпілотних комплексів на полі бою зростає. Вітчизняний сектор оборонно-промислового комплексу динамічно реагує на потреби війська та збільшує обсяги виробництва дронів різних типів і призначення, активно розробляє нові моделі безпілотників, а також розширює номенклатуру боєприпасів для різних типів БпЛА”, — зауважили в Міноборони.

Раніше в Міноборони кодифікували та допустили до експлуатації у військах вогнемет піхотний реактивний, розроблений фахівцями однієї з установ сектору ОПК.