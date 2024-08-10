Про це повідомила пресслужба відомства.
“Серед нових зразків є уламково-фугасні, кумулятивні, комбінованої дії та багатоцільові боєприпаси. Також вони відрізняються за вагою: від декількох сотень грамів до понад декількох кілограмів”, — йдеться в повідомленні.
Українські військові додали, що боєприпаси для безпілотників застосовуються для ураження ворожої техніки та фортифікацій, боротьби з живою силою ворога, що перебуває як на відкритій місцевості, так й у спеціально облаштованих заглиблених укриттях, укріпленнях або всередині бойової техніки.
“Роль повітряних безпілотних комплексів на полі бою зростає. Вітчизняний сектор оборонно-промислового комплексу динамічно реагує на потреби війська та збільшує обсяги виробництва дронів різних типів і призначення, активно розробляє нові моделі безпілотників, а також розширює номенклатуру боєприпасів для різних типів БпЛА”, — зауважили в Міноборони.
Раніше в Міноборони кодифікували та допустили до експлуатації у військах вогнемет піхотний реактивний, розроблений фахівцями однієї з установ сектору ОПК.
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