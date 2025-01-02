Головне управління оборонних інновацій Міністерства оборони України провело презентаційне тестування FPV-дронів, керованих через волоконно-оптичний кабель. Захід відбувся в рамках програм впровадження інновацій та розвитку армії майбутнього.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Більше десятка моделей дронів, створених вітчизняними виробниками, були представлені на заході. Деякі з цих дронів здатні нести до 3 кг корисного навантаження. За демонстраційними польотами спостерігали досвідчені оператори безпілотних літальних апаратів, які можуть стати користувачами цієї технології на полі бою.

Оператори БпЛА зі складу Збройних сил України позитивно оцінили представлені дрони, зазначивши їх ефективність в умовах радіоелектронної протидії.

“Хоча технологія й не нова, але вона вкрай ефективна в умовах сучасної війни та активної радіоелектронної протидії з боку ворога. Попри певні особливості застосування такого типу дронів, вони незамінні для успішного виконання певних спеціальних задач. Очікуємо, що з їх допомогою ефективність виконання бойових завдань значно підвищиться” – зазначив старший солдат Ігор Ю., оператор БпЛА одного з підрозділів.

За словами начальника управління безпілотних авіаційних систем Головного управління інновацій Міноборони підполковника Євгенія Ткаченка, низка представлених моделей вже перебуває на завершальному етапі кодифікації. Найближчим часом ці засоби будуть передані Силам оборони України для виконання бойових завдань.