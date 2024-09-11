Державний оператор тилу Міністерства оборони України представив нову IT-систему під назвою DOT-Chain, яка покликана спростити управління тиловими потребами армії. За словами МОУ, ця система зробить процес закупівлі продуктів прозорішим та зрозумілішим.

Про це відомство повідомило 11 вересня на своєму офіційному сайті.

Розробкою системи займалася команда IT-фахівців Державного оператора тилу (ДОТ). Основна мета DOT-Chain — прискорити та полегшити процес забезпечення армії. На початковому етапі система охоплює тільки процеси, пов’язані з харчуванням, але надалі може бути розширена на інші категорії товарів, як зазначила ІТ-радниця ДОТ Альона Жужа.

“Якщо раніше термін постачання продуктів міг становити до 2 місяців, то після запровадження DOT-Chain цей строк має скоротитися приблизно в чотири рази”, – прокоментував заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Що нового пропонує DOT-Chain: