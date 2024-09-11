Про це відомство повідомило 11 вересня на своєму офіційному сайті.
Розробкою системи займалася команда IT-фахівців Державного оператора тилу (ДОТ). Основна мета DOT-Chain — прискорити та полегшити процес забезпечення армії. На початковому етапі система охоплює тільки процеси, пов’язані з харчуванням, але надалі може бути розширена на інші категорії товарів, як зазначила ІТ-радниця ДОТ Альона Жужа.
“Якщо раніше термін постачання продуктів міг становити до 2 місяців, то після запровадження DOT-Chain цей строк має скоротитися приблизно в чотири рази”, – прокоментував заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
Що нового пропонує DOT-Chain:
- Оцифрування паперових документів. Замість опрацювання десятків тисяч паперових документів щотижня, тепер достатньо кількох кліків у системі. Це суттєво зменшить навантаження на начальників продовольчого забезпечення.
- Спрощення процесу оплати за товари. Видаткові накладні автоматично завантажуються в систему, і ДОТ може здійснити оплату після підтвердження постачання військовою частиною та постачальником.
- Оптимізація обміну даними. Міністерство оборони може використовувати інформацію з DOT-Chain для коригування потреб армії на основі даних про заявки, поставки та обсяги отриманих товарів.
- Покращення взаємодії між усіма сторонами, залученими до постачання. У системі за кожним запитом доступні всі документи, що стосуються закупівлі та доставки.