Українські розробники створили реактивний дрон "Кажан", який здатний багато разів скидати боєприпаси чи міни на цілі.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

У відомстві зазначили, що “Кажан” Е620 — це ударний безпілотник класу “бомбер” українського виробництва. Він вважається гексакоптером, тобто безпілотником на шістьох гвинтах.

“Кажан” може багато разів скидати боєприпаси чи міни на цілі та нести різні боєприпаси на висоті до 1000 метрів зі швидкістю до 72 кілометри на годину і на відстань до 12 кілометрів”, — йдеться у повідомленні.

За свідченнями військових, навчитися літати на “Кажані” можна досить швидко.

Нагадаємо, що раніше уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець анонсував появу до кінця цього року на полі бою ефективних дронів, які “не літають, а їздять, повзають на землі”.

За його словами, в найближчий перспективі лінія розмежування буде насичена саме такими “залізяками”, які виконують саму тяжку, небезпечну роботу за людей.