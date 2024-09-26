Міноборони України

Про це повідомила пресслужба відомства.

“Відповідний проєкт закону “Про внесення змін до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальної підготовки” схвалено на черговому засіданні Кабінету Міністрів України”, — йдеться у повідомленні.

У документі є пропозиція ліквідувати комісії для взяття на такий облік і скасувати проходження медичного огляду під час взяття громадян на військовий облік.

“Передбачається, що громадяни, які здобувають вищу освіту, будуть проходити медичний огляд перед практичними заняттями базової загальновійськової підготовки”, — пояснили у відомстві.

Законопроєкт також уточнює правила для жінок, які бажають проходити базову військову службу. Вони будуть ставати на облік призовників перед направленням на службу, а після завершення базової військової служби — на облік військовозобов’язаних.