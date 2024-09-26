Міністерство оборони України розробило законопроєкт, що дозволить громадянам призовного віку ставати на військовий облік онлайн за допомогою електронної ідентифікації.

Про це повідомила пресслужба відомства.

“Відповідний проєкт закону “Про внесення змін до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальної підготовки” схвалено на черговому засіданні Кабінету Міністрів України”, — йдеться у повідомленні.

У документі є пропозиція ліквідувати комісії для взяття на такий облік і скасувати проходження медичного огляду під час взяття громадян на військовий облік.

“Передбачається, що громадяни, які здобувають вищу освіту, будуть проходити медичний огляд перед практичними заняттями базової загальновійськової підготовки”, — пояснили у відомстві.

Законопроєкт також уточнює правила для жінок, які бажають проходити базову військову службу. Вони будуть ставати на облік призовників перед направленням на службу, а після завершення базової військової служби — на облік військовозобов’язаних.