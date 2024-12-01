Міноборони України представило проєкт реформи військово-лікарських комісій. Його метою є усунення бюрократичних перепон та корупційних ризиків.

Про це повідомила заступниця міністра Катерина Черногоренко на сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що чинна система проходження військово-лікарської комісії має бюрократичні ускладнення та ризики корупції.

Після проведення реформи людині достатньо буде лише візиту до цивільного медзакладу за місцем перебування, а далі — обмін цифровими документами, який займає обмаль часу.

Як проходитиме реформа

Перший етап буде реалізовано протягом трьох місяців. Результат — електронне направлення на ВЛК у “Резерв+” та сам висновок в електронному вигляді.

Другий етап дозволить проходити медичний огляд для формування висновку ВЛК у будь-якому зручному закладі охорони здоров’я. Цей етап реалізують до 1 червня 2025 року.

“Це не просто цифровий інструмент, не просто реформа. Це нова філософія взаємодії з громадянами, заснована на повазі до часу, зусиль та гідності кожного та кожної”, — наголосила Черногоренко.