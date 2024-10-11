Про це повідомила пресслужба міністерства.
“Це рішення стало наслідком нещодавнього журналістського розслідування, яке виявило факт постачання неякісних продуктів харчування до ЗСУ. У зв’язку з цим Міністерство оборони ініціювало перевірку діяльності зазначеного постачальника”, – йдеться у повідомленні.
Початкові результати перевірки свідчать, що в серпні 2024 року цей постачальник доставив до однієї з військових частин на Сумщині консерви “Свинина тушкована”, супроводжені документами, що можуть містити ознаки підробки.
Зокрема, серед документів знаходилась копія протоколу випробувань, який був анульований ще в лютому 2024 року.
Раніше журналісти NGL.media виявили, що одна з лабораторій Міноборони схвалила постачання до ЗСУ близько 11 000 банок тушкованої свинини. Незалежна експертиза встановила, що продукти, які отримали військові, були непридатними до споживання.
Журналісти висловили припущення, що або постачальник і виробник сфальсифікували висновок лабораторії, або сам висновок був підроблений у лабораторії.