Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Міноборони подало офіційну заяву до СБУ через підозри щодо можливого фальшування супровідних документів одним із постачальників продуктів для ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

“Це рішення стало наслідком нещодавнього журналістського розслідування, яке виявило факт постачання неякісних продуктів харчування до ЗСУ. У зв’язку з цим Міністерство оборони ініціювало перевірку діяльності зазначеного постачальника”, – йдеться у повідомленні.

Початкові результати перевірки свідчать, що в серпні 2024 року цей постачальник доставив до однієї з військових частин на Сумщині консерви “Свинина тушкована”, супроводжені документами, що можуть містити ознаки підробки.

Зокрема, серед документів знаходилась копія протоколу випробувань, який був анульований ще в лютому 2024 року.

Раніше журналісти NGL.media виявили, що одна з лабораторій Міноборони схвалила постачання до ЗСУ близько 11 000 банок тушкованої свинини. Незалежна експертиза встановила, що продукти, які отримали військові, були непридатними до споживання.

Журналісти висловили припущення, що або постачальник і виробник сфальсифікували висновок лабораторії, або сам висновок був підроблений у лабораторії.