Головна інспекція Міністерства оборони України проведе комплексний аналіз діяльності командування Сухопутних військ ЗСУ. На основі результатів перевірки планується запровадити реформи та посилити боєздатність підрозділів.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Умєров зазначив, що перемога на фронті вимагає глибокого аналізу досвіду та визнання помилок, особливо у Сухопутних військах, які є найбільш чисельним та стратегічно важливим видом Збройних сил.

Він підкреслив, що СВ відповідають за мобілізацію, підготовку, комплектування та ефективність бойових підрозділів, що безпосередньо впливає на ситуацію на фронті.

“Саме тому підтримую необхідність для нового командувача СВ ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого мати повну картину стану справ”, — написав Умєров.

Головна інспекція Міноборони проведе комплексний аналіз Командування СВ ЗСУ:

аналіз організаційної структури та повноважень;

оцінку ефективності управлінських процесів:

перевірка дотримання законодавства.

На основі цього аналізу буде впроваджено реформи у системі управління та кадрової політики, оптимізовані управлінські процеси, а також посилена боєздатність підрозділів через нові підходи до підготовки.

За словами очільника Міноборони, це дозволить створити більш ефективну та потужну армію.