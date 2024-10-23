Міністерство оборони проведе інспекцію для перевірки роботи Обухівського ТЦК та СП, які видали повістки обвинуваченим у зґвалтуванні неповнолітньої на Закарпатті. Існує ймовірність, що таким чином вони намагалися допомогти їм уникнути покарання.

Про це йдеться у заяві Міноборони.

Напередодні юридична компанія, яка представляє інтереси неповнолітньої жертви зґвалтування на Закарпатті, повідомила, що двоє обвинувачених, які досягли повноліття, вирішили мобілізуватися до завершення судового розгляду.

Також стало відомо, що копії повісток про виклик до ТЦК, видані Обухівським РТЦК, не були завірені, хоча обвинувачені постійно проживають у Закарпатті.

Водночас у Міноборони зазначили, що підозрюваним у скоєнні цього тяжкого злочину було відмовлено у мобілізації до Збройних сил України.

“Незважаючи на їхні звернення до Обухівського ТЦК та СП для проходження військової служби за контрактом, їм було відмовлено через наявність інформації про їхню можливу причетність до кримінального правопорушення”, — йдеться у повідомленні.

У разі виявлення ознак вчинення кримінального злочину, матеріали будуть передані до ДБР.