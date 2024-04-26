Про це повідомила директор департаменту охорони здоровʼя Міністерства оборони Оксана Сухорукова в інтервʼю ZN.UA.
Вона зазначила, що статус “обмежено придатний” справді зникає, водночас формуються чіткі правила: “придатний” чи “непридатний”.
“Я б розділила це питання на дві частини. Проходження ВЛК ТЦК та СП для військовозобов’язаних і проходження ВЛК військовослужбовцями. Є різниця в організації цих ВЛК. Так, ВЛК ТЦК та СП працюють за договорами з НСЗУ. Їхні правила описані у вимогах до закладів на укладання договорів”, – наголосила Оксана Сухорукова.
Загалом буде чотири категорії, які визначатимуть, на які завдання придатні військовозобовʼязані:
- придатні (повністю);
- придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), у ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо;
- придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ВВНЗ);
- придатні для виконання специфічних завдань.
За словами очільниці департаменту охорони здоровʼя Міноборони, відповідні зміни запустили два тижні тому спільно з Командуванням медичних сил.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський підписав закон №3621, який, зокрема, передбачає скасування статусу “обмежено придатний”. Згідно з документом, громадяни, які визнані “обмежено придатними”, мають повторно пройти ВЛК протягом дев’яти місяців після набрання чинності законом.
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