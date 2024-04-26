Чоловіків розділятимуть на чотири категорії після скасування статусу "обмежено придатних". Також оновлять критерії хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності військовозобов’язаного.

Про це повідомила директор департаменту охорони здоровʼя Міністерства оборони Оксана Сухорукова в інтервʼю ZN.UA.

Вона зазначила, що статус “обмежено придатний” справді зникає, водночас формуються чіткі правила: “придатний” чи “непридатний”.

“Я б розділила це питання на дві частини. Проходження ВЛК ТЦК та СП для військовозобов’язаних і проходження ВЛК військовослужбовцями. Є різниця в організації цих ВЛК. Так, ВЛК ТЦК та СП працюють за договорами з НСЗУ. Їхні правила описані у вимогах до закладів на укладання договорів”, – наголосила Оксана Сухорукова.

Загалом буде чотири категорії, які визначатимуть, на які завдання придатні військовозобовʼязані:

придатні (повністю);

придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), у ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо;

придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ВВНЗ);

придатні для виконання специфічних завдань.

За словами очільниці департаменту охорони здоровʼя Міноборони, відповідні зміни запустили два тижні тому спільно з Командуванням медичних сил.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський підписав закон №3621, який, зокрема, передбачає скасування статусу “‎обмежено придатний”. Згідно з документом, громадяни, які визнані “обмежено придатними”, мають повторно пройти ВЛК протягом дев’яти місяців після набрання чинності законом.