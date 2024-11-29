29 листопада 2024 року міністр оборони Росії Андрій Білоусов прибув до Корейської Народно-Демократичної Республіки з офіційним візитом.

Про це повідомляє Міністерство оборони РФ.

Основною метою його перебування є обговорення питань військової співпраці з лідерами КНДР.

Російську делегацію зустрічали в аеропорту Сунан у передмісті столиці КНДР. Під час офіційної церемонії прийому був присутній почесний караул Корейської народної армії. Білоусова особисто привітав його північнокорейський колега, генерал армії Но Гван Чхоль.

“В рамках офіційного візиту заплановано проведення зустрічей з військовим і військово-політичним керівництвом Корейської Народно-Демократичної Республіки”, – йдеться у повідомленні.

У рамках свого візиту російський міністр, як очікується, обговорить з керівництвом КНДР питання двостороннього співробітництва в оборонній сфері. Переговори відбуваються на фоні посилення міжнародної ізоляції обох країн через їхні дії на міжнародній арені.