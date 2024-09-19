Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела.

У статті йдеться, що за кілька місяців до своєї “інавгурації” Путін зустрічався з представниками Міністерства оборони РФ, які наполягали на проведенні нової хвилі мобілізації для того, щоб залучити додаткові війська і компенсувати втрати армії РФ на полі бою в Україні.

На зустрічі з Путіним на початку цього року чиновники Міністерства оборони заявили, що він повинен використати свою інавгурацію і “зростаючу політичну підтримку” для обґрунтування необхідності мобілізації. Але російський лідер відкинув цю пропозицію, оскільки добре пам’ятав про невдоволення серед росіян, що послідували за оголошеною мобілізацією у вересні 2022 року.

Неназваний співрозмовник видання поінформував, що Путін заявив, що хоче використовувати у війні проти України тільки тих, хто добровільно підписує військові контракти.

Крім цього журналісти видання стверджують, що минуло більше ніж місяць з моменту наступу ЗСУ на Курську область, “а Москва все ще не організувала великого контрнаступу, аби відтіснити українські війська”.

Проте за словами джерела видання, “все більше людей говорять про неминучість мобілізації”. У РФ також побоюються, що мобілізація порушить крихкий баланс у сприйнятті війни суспільством.