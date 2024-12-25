Російська влада стверджує, що протягом ночі було збито 59 безпілотників у п’яти регіонах та над Азовським морем. Тим часом вибухи пролунали у Владикавказі, а аеропорт Казані тимчасово припинив роботу.

Про це повідомляє Міноборони РФ.

За їхньою інформацією, 26 безпілотників було знищено у Білгородській області, 23 – у Воронезькій, три – в Курській, Брянській та Тамбовській областях, а ще один БПЛА нібито збили над Азовським морем.

Telegram-канал SHOT повідомляє про ранкові вибухи в Осетії, зокрема, у Владикавказі. За попередніми даними, дрон намагався влучити в телевежу міста.

“Уранці вибухи лунали в Осетії. Ймовірно, дрон намагався влучити у телевежу у Владикавказі” – йдеться у повідомленні.

Водночас у Казані аеропорт призупинив прийом та відправлення рейсів. Російські ЗМІ пояснюють це заходами безпеки через ймовірну загрозу атаки безпілотників.

Аеропорт відновить свою роботу, щойно буде знято всі ризики для польотів цивільної авіації.