Російські військові, по версії МО РФ, нібито зупинили “низку спроб здійснити атаки по території Росії із застосуванням реактивної системи залпового вогню RM-70 “Вампір” і безпілотних літальних апаратів літакового типу”.

Про це йдеться у заяві міністерства оборони РФ.

У відомстві стверджують, що чергові засоби ППО “знищили 21 реактивний снаряд і дев’ять безпілотників над територією Бєлгородської області, сім БпЛА перехопили й знищили над територіями Курської та Волгоградської областей”.

За інформацією губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова, над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала система ППО, яка, нібито, збила кілька повітряних цілей на підльоті до міста. Гладков повідомив про пошкоджені будинки, квартири, авто. За його словами, нібито є поранені.

Водночас губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що “внаслідок застосування засобів радіоелектронної боротьби в селищі Тим перехопили два БпЛА літакового типу”. За його словами, один із них упав поруч із госпбудівлею і пошкодив скло у житлових будинках.