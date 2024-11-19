Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що атаки зафіксували над територіями Ростовської та Білгородської областей.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони РФ.

Зазначається, що 11 безпілотників були збиті системами протиповітряної оборони над Ростовською областю, ще один – над Білгородською областю.

“Черговими засобами ППО перехоплено та знищено 11 українських БПЛА над територією Ростовської області та один — над територією Бєлгородської”, – йдеться у повідомленні.

Російська сторона називає ці дії “терористичною атакою” і звинувачує Київ у спробах атакувати об’єкти всередині країни за допомогою дронів. Інформація про можливі пошкодження чи постраждалих не оприлюднюється.