Про це повідомляє пресслужба Міноборони РФ.
Зазначається, що 11 безпілотників були збиті системами протиповітряної оборони над Ростовською областю, ще один – над Білгородською областю.
“Черговими засобами ППО перехоплено та знищено 11 українських БПЛА над територією Ростовської області та один — над територією Бєлгородської”, – йдеться у повідомленні.
Російська сторона називає ці дії “терористичною атакою” і звинувачує Київ у спробах атакувати об’єкти всередині країни за допомогою дронів. Інформація про можливі пошкодження чи постраждалих не оприлюднюється.