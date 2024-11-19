російський БпЛА

Про це повідомляє пресслужба Міноборони РФ.

Зазначається, що 11 безпілотників були збиті системами протиповітряної оборони над Ростовською областю, ще один – над Білгородською областю.

“Черговими засобами ППО перехоплено та знищено 11 українських БПЛА над територією Ростовської області та один — над територією Бєлгородської”, – йдеться у повідомленні.

Російська сторона називає ці дії “терористичною атакою” і звинувачує Київ у спробах атакувати об’єкти всередині країни за допомогою дронів. Інформація про можливі пошкодження чи постраждалих не оприлюднюється.

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