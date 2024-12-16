Міністерство оборони України розпочало перевірку за фактами, викладеними в розслідуванні видання "Українська правда", яке стосується ситуації у 211-й понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ. До роботи негайно залучено Головну інспекцію Міноборони.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Він підкреслив, що суспільство очікує відповіді, чому такі серйозні порушення, як зловживання службовим становищем, сімейні підряди та випадки знущань із військовослужбовців, залишалися безкарними тривалий час. Умєров також звернув увагу на затягування розслідувань Військовою службою правопорядку, що стало предметом окремого аналізу.

“Затягування розслідувань, сімейні підряди, побори, знущання з військовослужбовців – це неприйнятно на 3 році війни. Тому за моїм наказом негайно починає роботу Головна інспекція Міноборони, яка перевірить факти, викладені у статті “Української правди” щодо ситуації в 211-ій понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ”, – заявив міністр оборони.

Крім того, міністерство готує законопроєкт про Військового омбудсмена, який захищатиме права військових і забезпечуватиме прозорість у подібних ситуаціях.

Умєров наголосив, що всі винні в порушеннях мають бути притягнуті до відповідальності, а служба в армії повинна бути честю, а не інструментом для зловживань.

Міністр висловив подяку журналістам за їхню роботу і запевнив, що підтримує військовослужбовців, які виконують свої обов’язки самовіддано. Він наголосив, що побудова армії, якою пишатиметься кожен українець, є спільною справою влади та суспільства.