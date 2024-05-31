Міністерство оборони оголосило конкурс на розробку симуляторів для тренувань, навчання та симуляцій на основі технологій VR та AR (віртуальна та доповнена реальність).

Про це повідомляє пресслужба відомства.

У конкурсі можуть брати участь готові комплексні технологічні рішення, ідеї створення програмного забезпечення та концепції для проведення навчань та підвищення кваліфікації, уточнили у відомстві.

“Міністерство оборони підтримує напрямок інновацій та продовжує шукати рішення для технологічної переваги над ворогом. Навчання – важлива складова у становленні воїна, тому воно має бути комплексне та максимально наближене до реальності. Ми готові підтримати розробників та задати потрібний вектор у масштабуванні”, – заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Основні напрямки:

використання зброї;

безпілотників;

бронетехніки та іншого озброєння;

тактична медицина;

ситуаційна обізнаність тощо.

Збір заявок триває до 20 червня 2024 року.

Подати заявку та ознайомитися з детальними вимогами до подання можна за посиланням.