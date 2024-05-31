Про це повідомляє пресслужба відомства.
У конкурсі можуть брати участь готові комплексні технологічні рішення, ідеї створення програмного забезпечення та концепції для проведення навчань та підвищення кваліфікації, уточнили у відомстві.
“Міністерство оборони підтримує напрямок інновацій та продовжує шукати рішення для технологічної переваги над ворогом. Навчання – важлива складова у становленні воїна, тому воно має бути комплексне та максимально наближене до реальності. Ми готові підтримати розробників та задати потрібний вектор у масштабуванні”, – заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Основні напрямки:
- використання зброї;
- безпілотників;
- бронетехніки та іншого озброєння;
- тактична медицина;
- ситуаційна обізнаність тощо.
Збір заявок триває до 20 червня 2024 року.
Подати заявку та ознайомитися з детальними вимогами до подання можна за посиланням.
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