Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.
У відомстві зазначають, що угода з ICEYE спрямована на зміцнення взаємодії у сфері дистанційного зондування Землі, що важливо для національної безпеки та оборони України.
“Співпраця з ICEYE та підписання меморандуму значно покращить нашу розвідувальну діяльність. Ми вдячні компанії за відданість демократичним цінностям, підтримку українського народу та позицію щодо обмеження космічної зйомки над територією України”, — заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
ICEYE — це фінська компанія та один зі світових лідерів у галузі супутникових технологій. Компанія виготовляє мікросупутники та володіє одним із найбільших у світі угруповань радарних супутників.
Нагадаємо, у 2022 році “Благодійний фонд Сергія Притули” оголосив про покупку супутника ICEYE для потреб ЗСУ. На ці гроші планували закупити три безпілотники Bayraktar, а втім, Туреччина безоплатно передала ці дрони Україні.
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