Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
“Робимо ще один крок у спрощенні звітування за майно для наших військових. Відтепер лише бронежилет і каска мають бути повернені після служби.”, – зазначив Умєров.
Умєров додав, що спальники, каремати, фляги та інші речі залишатимуться у військових і їм більше не доведеться турбуватися про їх повернення.
За словами міністра, українські захисники давно чекали подібних змін – тепер вони зможуть повністю сфокусуватися на виконанні бойових завдань.
Він додав, що Міністерство оборони продовжує працювати над спрощенням системи забезпечення аби українські воїни почували себе ще комфортніше у лавах ЗСУ.
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