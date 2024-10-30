Міністерство оборони України спростило процес повернення майна військовослужбовцями: відтепер лише бронежилет і каска мають бути повернені після служби.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

“Робимо ще один крок у спрощенні звітування за майно для наших військових. Відтепер лише бронежилет і каска мають бути повернені після служби.”, – зазначив Умєров.

Умєров додав, що спальники, каремати, фляги та інші речі залишатимуться у військових і їм більше не доведеться турбуватися про їх повернення.

За словами міністра, українські захисники давно чекали подібних змін – тепер вони зможуть повністю сфокусуватися на виконанні бойових завдань.

Він додав, що Міністерство оборони продовжує працювати над спрощенням системи забезпечення аби українські воїни почували себе ще комфортніше у лавах ЗСУ.