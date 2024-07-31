Міністерство оборони України розробило наказ щодо створення та ведення переліку недобросовісних іноземних постачальників товарів, робіт і послуг оборонного призначення.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони України.

Відповідний крок спрямований на підвищення прозорості та відповідальності у процесі закупівель для Збройних сил України.

Директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський зазначив, що наказ був розроблений на виконання доручення Міністра оборони Рустема Умєрова.

“Новий механізм дозволить ефективно моніторити та аналізувати інформацію про іноземних контрагентів, які не виконали свої договірні зобов’язання щодо забезпечення потреб ЗСУ”, — наголосив він.

За його словами, Перелік є інформаційною базою, яка містить дані про недобросовісних іноземних контрагентів.

Ця інформація буде доступна для міжнародних партнерів, на території яких зареєстровані та здійснюють свою діяльність ці контрагенти.

Іноземний контрагент визнається недобросовісним, якщо щодо нього існує судове чи арбітражне рішення, яке набрало законної сили та не було виконане добровільно. Виключення з Переліку можливе у разі виконання контрагентом рішення суду чи арбітражу.

Ведення Переліку та його використання при укладанні державних контрактів покладено на Департамент політики закупівель Міністерства оборони України.