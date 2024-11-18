Про це заявила заступниця міністра з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час підсумкового брифінгу “МОУ. Цифровізація. Підсумки 2024”, передає Укрінформ.

Черногоренко повідомила, що програма створює віртуальну валюту в рамках мобільного застосунку. До ініціативи залучать провідні українські компанії, які запропонують військовим бонуси, знижки та пріоритетний доступ до товарів і послуг.

“Ми прагнемо сформувати для наших військових екосистему лояльності, яка стане платформою взаємодії між захисниками України та бізнесом”, – зазначила заступниця.

Крім того, вона анонсувала підписання меморандуму між міністерством і 100 найбільшими компаніями країни. Серед тих, хто вже погодився стати партнерами програми, — “Укрзалізниця”, “Розетка”, “Укрнафта” та “Нова пошта”.

“Я закликаю українські компанії долучатися до цієї програми. Ми відкриті до співпраці й готові зробити цей проєкт національного масштабу”, – додала Черногоренко.

Програма “Плюси” спрямована на підтримку військових та їхніх родин, створюючи новий рівень взаємодії між державою, суспільством та бізнесом.