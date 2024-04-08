Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
Комітет є однією зі складових нової моделі реформи фінансового контролю в Міністерстві оборони України.
«Міноборони запросило до комітету фахівців, які мають належну експертизу, репутацію, авторитет, навички й досвід. Орган слугуватиме «запобіжником» від політичного втручання. Такий крок говорить про нашу готовність до впровадження найвищих міжнародних стандартів», – розповів заступник міністра оборони Юрій Джигир.
У відомстві повідомили, що до складу Аудиторського комітету входять:
Франсуа Готьє – керівник Служби зовнішнього нагляду штаб-квартири НАТО;
Джозеф Інгігнолі – аналітик наглядових програм Офісу Генерального інспектора Департаменту оборони США;
Джон Чесшир – керівник компанії з внутрішнього аудиту JC Audit Training Ltd;
Манфред ван Кестерен – міжнародний експерт з державного внутрішнього фінансового контролю в рамках програми EU4PFM в Україні;
Руслана Рудницька – українська експертка національних та міжнародних проектів під егідою Міністерства фінансів України та Рахункової палати.
Юрій Джигир – заступник міністра оборони України Юрій Джигир
Людмила Дараган – державна секретарка Міністерства оборони.