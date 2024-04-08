При міністерстві оборони України створено новий координаційний дорадчий орган для Департаменту внутрішнього аудиту – Аудиторський комітет.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Комітет є однією зі складових нової моделі реформи фінансового контролю в Міністерстві оборони України.

«Міноборони запросило до комітету фахівців, які мають належну експертизу, репутацію, авторитет, навички й досвід. Орган слугуватиме «запобіжником» від політичного втручання. Такий крок говорить про нашу готовність до впровадження найвищих міжнародних стандартів», – розповів заступник міністра оборони Юрій Джигир.

У відомстві повідомили, що до складу Аудиторського комітету входять:

Франсуа Готьє – керівник Служби зовнішнього нагляду штаб-квартири НАТО;

Джозеф Інгігнолі – аналітик наглядових програм Офісу Генерального інспектора Департаменту оборони США;

Джон Чесшир – керівник компанії з внутрішнього аудиту JC Audit Training Ltd;

Манфред ван Кестерен – міжнародний експерт з державного внутрішнього фінансового контролю в рамках програми EU4PFM в Україні;

Руслана Рудницька – українська експертка національних та міжнародних проектів під егідою Міністерства фінансів України та Рахункової палати.

Юрій Джигир – заступник міністра оборони України Юрій Джигир

Людмила Дараган – державна секретарка Міністерства оборони.