Про це повідомив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
За його словами, наразі тривають польові тестування демісезонного одягу, а перші зразки зимової форми вже підготовлені до науково-дослідних випробувань.
“Впровадження жіночої форми важливе, зокрема і тому, що розмірна сітка форми для чоловіків не є актуальною для жінок”, — зазначив Сергій Мельник.
Також заступник міністра наголосив на необхідності створення спеціальних жіночих бронежилетів, які забезпечували б надійний захист, але мали знижену вагу бронеплит для зручності.
Впровадження елементів інклюзивності
У межах Національної стратегії безбар’єрності України Міноборони планує до кінця 2024 року провести реконструкцію частини своїх будівель. Очікується, що в них будуть збудовані та введені в експлуатацію ліфти, пандуси та інше обладнання, яке підвищить доступність об’єктів для маломобільних осіб.
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