Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.
У відомстві висунули ряд вимог до нового зразку техніки, а саме: максимальна автономність, оснащення сучасними засобами зв’язку та РЕБ. Новий пункт управління має ефективно працювати за будь-яких погодних умов, як в стаціонарних умовах, так і під час руху.
“Кабіна пункту буде оснащена автоматизованими робочими місцями з інтерактивною панеллю. У командира буде можливість швидко аналізувати ситуацію та оперативно ухвалювати рішення під час управління підрозділами, що підвищить ефективність їхнього застосування”, — йдеться в повідомленні.
Базою для цієї технологічної розробки слугуватиме спеціалізований транспортний засіб підвищеної прохідності, який завдяки маневреності зможе долати бездоріжжя.
“Безпілотні підрозділи значно масштабувалися і потребують спеціалізованих засобів бойового управління. Вітчизняні зброярі запропонували технічне рішення на цей запит. Якщо розробка відповідатиме вимогам — кодифікуємо і вона зможе піти у серійне виробництво. Ми маємо технологічно переважати ворога”, — сказав перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.
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