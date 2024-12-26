Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

У відомстві висунули ряд вимог до нового зразку техніки, а саме: максимальна автономність, оснащення сучасними засобами зв’язку та РЕБ. Новий пункт управління має ефективно працювати за будь-яких погодних умов, як в стаціонарних умовах, так і під час руху.

“Кабіна пункту буде оснащена автоматизованими робочими місцями з інтерактивною панеллю. У командира буде можливість швидко аналізувати ситуацію та оперативно ухвалювати рішення під час управління підрозділами, що підвищить ефективність їхнього застосування”, — йдеться в повідомленні.

Базою для цієї технологічної розробки слугуватиме спеціалізований транспортний засіб підвищеної прохідності, який завдяки маневреності зможе долати бездоріжжя.

“Безпілотні підрозділи значно масштабувалися і потребують спеціалізованих засобів бойового управління. Вітчизняні зброярі запропонували технічне рішення на цей запит. Якщо розробка відповідатиме вимогам — кодифікуємо і вона зможе піти у серійне виробництво. Ми маємо технологічно переважати ворога”, — сказав перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.