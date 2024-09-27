Про це розповіла державний секретар Міністерства оборони Людмила Дараган на міжнародному семінарі з питань гендерної рівності у Києві, йдеться на сайті оборонного відомства.

Вона зазначила, що 5 тис. українських військовослужбовиць перебувають безпосередньо в зоні бойових дій.

За словами Дараган, протягом останніх років Україні вдалось впровадити зміни в гендерній політиці. Зокрема, вона нагадала, що з 2018 року жінки можуть проходити службу на бойових спеціальностях.

Державний секретар Міноборони підкреслила, що така можливість тривалий час залишалась нереалізованою.

“Самого закону виявилося недостатньо. Існував ще й наказ з грифом ДСК (для службового користування, – ред.), що регламентував офіцерські посади для жінок та чоловіків окремо. У 2022 році, після зміни цього наказу, вдалося подолати ці перепони”, – пояснила вона.

Також Дараган додала, що у 2023 році зʼявилася жіноча військова форма, коли до цього часу була лише парадна.