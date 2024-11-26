Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
Зазначається, що в межах угод виробник отримує кредити, повернення яких гарантує держава за рахунок держбюджету.
“Загальна сума перших угод – 4,4 млрд грн. Передбачається виготовлення та постачання 100 спеціальних броньованих бойових машин і 100 броньованих евакуаційних машин. Цими контрактами ми відкриваємо нову сторінку у співпраці між Міноборони та приватним сектором. Укладання контрактів із залученням державних гарантій є важливим сигналом для бізнесу: держава готова підтримувати відповідальних виробників, які здатні забезпечити армію сучасними рішеннями та якісною продукцією”, – заявив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
За словами посадовців, такі механізми фінансування спрямовані на підвищення обороноздатності країни та підтримку приватних підприємств оборонної промисловості. У 2024 році в держбюджеті передбачено 30 млрд грн для контрактів із використанням державних гарантій.
Гліб Канєвський, директор департаменту політики закупівель Міноборони, додав, що це дозволить масштабувати можливості українського ОПК і забезпечити ЗСУ технікою з довгим циклом виробництва.
Цей підхід є частиною реформи оборонних закупівель, яка має на меті створення сприятливих умов для співпраці з бізнесом і покриття потреб армії в умовах війни. Деталі угод поки не розголошуються з міркувань безпеки.
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