Міністерство оборони України вперше уклало контракти з приватним виробником, використовуючи механізм державних гарантій. Ця ініціатива спрямована на залучення додаткових фінансових ресурсів для виготовлення сучасної військової техніки для Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Зазначається, що в межах угод виробник отримує кредити, повернення яких гарантує держава за рахунок держбюджету.

“Загальна сума перших угод – 4,4 млрд грн. Передбачається виготовлення та постачання 100 спеціальних броньованих бойових машин і 100 броньованих евакуаційних машин. Цими контрактами ми відкриваємо нову сторінку у співпраці між Міноборони та приватним сектором. Укладання контрактів із залученням державних гарантій є важливим сигналом для бізнесу: держава готова підтримувати відповідальних виробників, які здатні забезпечити армію сучасними рішеннями та якісною продукцією”, – заявив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

За словами посадовців, такі механізми фінансування спрямовані на підвищення обороноздатності країни та підтримку приватних підприємств оборонної промисловості. У 2024 році в держбюджеті передбачено 30 млрд грн для контрактів із використанням державних гарантій.

Гліб Канєвський, директор департаменту політики закупівель Міноборони, додав, що це дозволить масштабувати можливості українського ОПК і забезпечити ЗСУ технікою з довгим циклом виробництва.

Цей підхід є частиною реформи оборонних закупівель, яка має на меті створення сприятливих умов для співпраці з бізнесом і покриття потреб армії в умовах війни. Деталі угод поки не розголошуються з міркувань безпеки.