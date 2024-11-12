Міністерство оборони України підписало контракт з компанією ICEYE для розширення можливостей національної розвідки.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

“Розширюємо можливості нашої розвідки завдяки співпраці з міжнародними партнерами. Міноборони підписало стратегічно важливий контракт із компанією ICEYE — лідером у галузі SAR-супутників”, — пише очільник Міноборони.

За словами Умєрова, цей контракт дозволить українським військовим отримати доступ до високоточних космічних знімків з повним покриттям території бойових дій.

Командування Збройних сил України зможе самостійно визначати пріоритетні зони для спостереження та оперативно отримувати актуальні дані через систему супутників ICEYE.

Угода стала можливою завдяки підтримці уряду Німеччини та концерну Rheinmetall, який виступив стороною контракту.