За підсумками 75-го саміту НАТО у Вашингтоні Україна отримає додаткові системи ППО від США, Німеччини, Румунії, Нідерландів та Італії на сотні мільйонів доларів.

Про це повідомляє пресслужба відомства у Telegram-каналі.

Зокрема, Україні нададуть п’ять новітніх батарей протиповітряної оборони. Йдеться про чотири батареї Patriot та одну батарею Samp/T від США, Німеччини, Румунії, Нідерландів та Італії.

Також союзники нададуть десятки тактичних систем ППО NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та Gepard.

Повний список виглядає так:

пакет військової допомоги від США на 225 млн доларів, який включає системи Patriot та ракети до неї, ракети для NASAMS, артилерійські снаряди, протитанкові ракети;

одна система Patriot та ракети до неї від Німеччини. Крім того, артилерійські боєприпаси, військово-інженерні машини та інше обладнання;

93 млн доларів військової допомоги, шість винищувачів F-16 та запчастини до гелікоптерів Sea King від Норвегії;

щорічна допомога в розмірі 3 млрд фунтів стерлінгів на військову підтримку від Британії (до 2030/31 років);

додатковий пакет військової допомоги на 366 млн доларів від Канади;

18 українських САУ “Богдана”, профінансованих Данією;

пакет військової допомоги в розмірі 169 млн доларів від Австралії, який включає ракети ППО, озброєння класу “повітря-земля”, включно з керованою зброєю, протитанкову зброю, боєприпаси для артилерії, мінометів, гармат і стрілецької зброї;

антидронові системи та набої калібру 5,56х45 мм від Литви;

300 млн євро на закупівлю боєприпасів для літаків F-16 від Нідерландів;

пакет військової допомоги в розмірі 3,68 млн доларів від Нової Зеландії.

Міністр оборони Рустем Умєров висловив подяку союзникам за нові рішення про допомогу Україні на сотні мільйонів доларів і анонсував майбутні поставки винищувачів F-16 та використання прибутків із заморожених активів Росії для підтримки нашої оборони.

Нагадаємо, на початку наступного місяця Україна отримає перший транш від прибутку із заморожених російських активів у розмірі близько 1,4-1,5 мільярда євро. Ці гроші, за словами міністра оборони України Рустема Умєрова, спрямують на купівлю снарядів та засобів протиповітряної оборони, а також підтримку українських виробників.