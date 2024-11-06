Міністерство оборони України оновило вимоги до якості харчових продуктів, що постачаються Збройним силам України.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

Зокрема, було встановлено нові нормативи щодо вмісту вологи в розмороженому м’ясі птиці та кількості глазурі у замороженій рибі.

Окрім того, заборонено постачання до ЗСУ молочної та кисломолочної продукції, виготовленої не з коров’ячого або овечого молока.