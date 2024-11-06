Про це йдеться у повідомленні відомства.
Зокрема, було встановлено нові нормативи щодо вмісту вологи в розмороженому м’ясі птиці та кількості глазурі у замороженій рибі.
Окрім того, заборонено постачання до ЗСУ молочної та кисломолочної продукції, виготовленої не з коров’ячого або овечого молока.
“Ми прагнемо забезпечити наших військовослужбовців не лише достатньою кількістю харчових продуктів, а й гарантувати їхню якість та безпеку. Вдосконалення вимог до харчування – це важливий крок на шляху до підвищення стандартів забезпечення наших військових”, – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
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