Про це йдеться у повідомленні відомства.

Зокрема, було встановлено нові нормативи щодо вмісту вологи в розмороженому м’ясі птиці та кількості глазурі у замороженій рибі.

Окрім того, заборонено постачання до ЗСУ молочної та кисломолочної продукції, виготовленої не з коров’ячого або овечого молока.

“Ми прагнемо забезпечити наших військовослужбовців не лише достатньою кількістю харчових продуктів, а й гарантувати їхню якість та безпеку. Вдосконалення вимог до харчування – це важливий крок на шляху до підвищення стандартів забезпечення наших військових”, – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.