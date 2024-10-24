Про це повідомили в Міноборони.
Новий стандарт контролю якості, розроблений Центральним управлінням контролю якості Міноборони, був ініційований за запитом військових, оскільки під час війни вимоги до якості речового забезпечення значно зросли. Крім того, технологічний розвиток у виробництві матеріалів та засобів захисту прискорився, що вимагало оновлення стандартів.
“Міністерство оборони постійно працює над удосконаленням контролю якості усіх товарів для наших військових. Новий сучасний стандарт допоможе постачальникам краще розуміти свої права та обов’язки”, — йдеться у повідомленні.
Документ чітко визначає порядок контролю якості на всіх етапах постачання: від вхідного контролю сировини та комплектуючих до перевірки контрольних зразків товару та проведення приймального контролю за якістю.
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