Про це повідомляє пресслужба Міноборони України у Telegram-каналі.
Зазначається, що проєкт є першим кроком у рамках масштабної ініціативи, що передбачає будівництво понад 20 таких стабілізаційних пунктів, оснащених сучасним медичним обладнанням.
“Такі підземні стабпункти є критично важливими для збереження життів наших військових. В умовах інтенсивних бойових дій ми маємо забезпечити максимальний захист і швидку медичну допомогу нашим героям. Це перший крок у рамках масштабного проєкту, який зміцнить нашу медичну інфраструктуру та дозволить ще ефективніше підтримувати захисників на передовій”, — підкреслив міністр оборони України Рустем Умєров.
Нагадаємо, у понеділок, 2 вересня, міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з Міністром Збройних сил Франції Себастьяном Лекорню. На заході сторони обговорили зміцнення оборонного співробітництва між Україною й Францією та координацію зусиль у протидії російській агресії. Зокрема приділили увагу питанням постачання бойових літаків, засобів радіоелектронної боротьби, безпілотних літальних апаратів, артилерії та боєприпасів.
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