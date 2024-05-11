Про це інформує “Межа”.

“Твоє місце чекає тебе. Світло залишається увімкненим. На вечерю — те, що ти любиш. Тепле ліжко розстелене. Будуть прогулянки, гойдалки і купання. Тебе чекають на твоїй вулиці, у школі, у твоїй церкві. Бо у твоєму домі про тебе бачать сни. Ти завжди перед очима. За тобою плачуть. За тебе моляться”, — йдеться у відео-ролику.