Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Міністерство оборони виділяє додаткові 1,1 млрд гривень на закупівлю дронів для бригад за дорученням президента Володимира Зеленського.

Про це він повідомив під час засідання.

“Міністерство оборони виділяє додаткові 1,1 млрд грн на закупівлю безпілотників. Це кошти, які підуть безпосередньо бригадам, аби вони могли швидко закрити найбільш важливі потреби”, – заявив Шмигаль.

За словами Шмигаля, у грудні Міноборони перерахує військовим підрозділам 4,3 млрд грн. Загалом, за 11 місяців цього року, пряме фінансування бригад склало 27,2 млрд грн.

Він зазначив, що за десять місяців цього року уряд виділив 229 млрд грн на закупівлю військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту та харчування для сил безпеки й оборони.