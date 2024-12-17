Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

З цієї суми 55% будуть спрямовані на закупівлю дронів типу Mavic, зокрема з нічним баченням. 18% коштів передбачено на придбання FPV-камікадзе. Крім того, значні кошти виділені на закупівлю БПЛА-розвідників, бомберів та комплектів запчастин до них.

Міністерство оборони відзначило, що рішення дозволить бригадам здійснювати децентралізовані закупівлі безпілотників, забезпечуючи їх необхідними апаратами для виконання бойових завдань. Дрони будуть направлені безпосередньо на фронт, що підвищить оперативність їх використання.

Загалом цього року сума, витрачена на безпілотники Міністерством оборони, перевищить 100 мільярдів гривень.