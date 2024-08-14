Міністерство оборони на майданчиках знищеної в ході бойових дій військової техніки силами ЗСУ знайшло 100 кг золота, 1900 кг срібла та 25 кг платини.

Про це повідомила пресслужба відомства.

За словами начальника Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна полковника Олега Коваля, за сім місяців 2024 року Міноборони отримало від переробки дорогоцінних металів 24.7 млн грн. До кінця року планується отримати ще не менше 18 млн грн.

Гроші від продажу дорогоцінних металів розподіляються відповідно до нормативів НБУ: 80% золота та платинових металів іде до бюджету, 20% – до спеціального фонду Міноборони для забезпечення потреб ЗСУ. Для срібла пропорція становить 50 на 50.

Закупівельні ціни на дорогоцінні метали в Україні станом на середину серпня 2024 року встановлені на такому рівні: