Міністерство оборони України виявило три підробки веб-застосунку "Резерв+", які були на стадії розробки.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

“Центр реагування кіберінцидентів Міністерства оборони виявив три підробні вебзастосуноки Резерв+. Сайти були виявлені на етапі створення, розсилка ще не почалася. Ми встигли вчасно. Наші спеціалісти виявили цю загрозу, і ми дуже оперативно вирішили повідомити про неї нашим громадянам, щоб люди не втрачали пильність і знали, як розпізнати цю підробку”, – зазначила Черногоренко.

Черногоренко зазначила, що головна ознака підробного сайту є вебадреса, яка схожа на реальну, але має невеликі відмінності.

“Користувачам варто звернути увагу на адресний рядок. Резерв+ завантажується за офіційним посиланням з ім’ям mod.gov.ua. Там є лінк на застосунок в App store і Google play market. І ми наполегливо радимо не переходити за посиланнями, що імітують цю назву, але закінчуються на інші додаткові імена типу top, websate, org тощо. При завантаженні застосунку просимо перевіряти, що розробником є саме Міністерство оборони України”, – додала заступниця міністра оборони з питань цифровізації.

За словами Черногоренко, росіяни створюють такі псевдосайти, щоб зібрати персональні дані українських військовозобов’язаних, використати їх для можливих атак або інформаційно-психологічних операцій, щоб дискредитувати роботу Міністерства оборони України.

“Ми вважаємо, що наша головна цінність – зберегти дані наших громадян, тому вишли з таким повідомленням, щоб попередити цю зловмисну діяльність”, – розповіла Черногоренко.

Наразі це декілька клонованих сайтів, які ще масово не розсилались.