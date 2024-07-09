З початку 2024 року оборонне відомство кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони понад 60 зразків боєприпасів різних типів. Зокрема, це боєприпаси для БпЛА, міни, артснаряди тощо.

Про це повідомляє пресслужба МОУ.

Зокрема, як зазначається, йдеться про боєприпаси для БпЛА, мінометні міни, артилерійські снаряди, засоби ближнього бою, набої до стрілецької зброї. Всі вони – продукція вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

“50 зразків із цього переліку – це боєприпаси для безпілотників. Зокрема, осколково-фугасні, кумулятивно-осколкові, комбінованої дії та багатоцільові. Також вони різняться за вагою: від кілька сотень грамів до понад кількох кілограмів”, – повідомили в пресслужбі.

Наступна численна група – це мінометні міни різних калібрів.

У Міноборони зауважили, що відповідно до інформації Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, процедура отримання номенклатурного коду НАТО для нового зразка озброєння і військової техніки (ОВТ) спрощена до 10 днів.

Зразки ОВТ вітчизняного виробництва, які пройшли кодифікацію, дозволено закуповувати за кошти державного бюджету.