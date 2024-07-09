Про це повідомляє пресслужба МОУ.

Зокрема, як зазначається, йдеться про боєприпаси для БпЛА, мінометні міни, артилерійські снаряди, засоби ближнього бою, набої до стрілецької зброї. Всі вони – продукція вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

“50 зразків із цього переліку – це боєприпаси для безпілотників. Зокрема, осколково-фугасні, кумулятивно-осколкові, комбінованої дії та багатоцільові. Також вони різняться за вагою: від кілька сотень грамів до понад кількох кілограмів”, – повідомили в пресслужбі.

Наступна численна група – це мінометні міни різних калібрів.

У Міноборони зауважили, що відповідно до інформації Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, процедура отримання номенклатурного коду НАТО для нового зразка озброєння і військової техніки (ОВТ) спрощена до 10 днів.

Зразки ОВТ вітчизняного виробництва, які пройшли кодифікацію, дозволено закуповувати за кошти державного бюджету.